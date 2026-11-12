Gute Unternehmensergebnisse, Friedenshoffnungen im Iran und eine etwas nachlassende Furcht vor zu strenger Regulierung des KI-Bereichs waren zuletzt wichtige Kurstreiber. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

Gegen die positive Tendenz trübte sich die Stimmung des Technologiesektors nach den jüngsten ermutigenden Signalen wieder ein. Grund dafür sind Medienberichte über eine mögliche Ablösung von Nvidia-Chef Jensen Huang nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Der Verwaltungsrat des Halbleiterkonzerns schaltete sich zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.

Die Nvidia-Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate am Vormittag um 7 Prozent ab. Im Euro-Stoxx notierten Infineon, ASML und Nokia jeweils über 2 Prozent im Minus.

Dagegen standen Siemens mit plus 4 Prozent ganz oben im Eurozonen-Leitindex. Der Technologiekonzern verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. Er knackte beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele.

Gut liefen auch die Aktien der Versicherer. Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds ließen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte um 1,9 Prozent zu.

Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen zehrten beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet. Die Munich-Re-Anteilsscheine stiegen um 1,7 Prozent.

Zurich-Aktien legten um rund 1 Prozent zu. Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden Dollar (37,8 Milliarden Euro) gesteigert. Das Wachstum sei unter anderem auf die anhaltend starke Nachfrage im Global-Specialty-Geschäft zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit.

Der britische Luxuskonzern Burberry trotzt der Branchenflaute und hat mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen. Im zweiten Quartal stieg der vergleichbare Einzelhandelsumsatz um 4 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 3 Prozent gerechnet. Der bereinigte Betriebsgewinn übertraf die Konsensschätzungen deutlich. Die Aktie zog um 8 Prozent an.