Europas Börsen schließen mit Gewinnen

Der anhaltende Börsenaufschwung beruht Experten zufolge auf einer Mischung aus Einflüssen, darunter der Hoffnung auf einen Lösungsweg in den globalen Zollstreitigkeiten, die US-Präsident Donald Trump angezettelt hat. Diese paart sich mit einer recht solide verlaufenden Berichtssaison der Unternehmen, dem milliardenschweren Finanzpaket der deutschen Bundesregierung und der Erwartung sinkender Zinsen in der Eurozone.

Dazu kommen auch vage Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine, wobei diese nicht von allen geteilt werden. Nach seinem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin schürte US-Präsident Donald Trump entsprechende Hoffnungen. Er stellte sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht. Allerdings nannte Trump keine Details - und wurde einmal mehr dafür kritisiert, bei seinen Friedensbemühungen nicht genügend Druck auf Moskau auszuüben. Die EU-Staaten und Großbritannien setzten angesichts des anhaltenden Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Russland-Sanktionen in Kraft.

Stark gesucht waren am Dienstag im Branchenvergleich Aktien von Rohstoffunternehmen und Banken. So fanden sich die Titel der BBVA mit einem Plus von 2,3 Prozent unter den größten Gewinnern im Euro-Stoxx-50. Vergleichsweise schwach tendierten hingegen Aktien von Einzelhändlern. Die Stimmung der Verbraucher im Euro-Raum hat sich im Mai aktuellen Daten zufolge zwar leicht aufgehellt. Trotz der Verbesserung liegt das Verbrauchervertrauen aber weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Aktien von BMW reagierten mit einem Kursanstieg von 2,3 Prozent auf die Ankündigung des Konzerns, weitere Aktien im Volumen von bis zu 2 Mrd. Euro zurückzukaufen. Das neue Programm soll noch im Mai starten und bis spätestens Ende April 2027 laufen.

Eine überraschende Kehrtwende in der US-Energiepolitik schob in Frankfurt die Windenergie-Aktien an. Die Regierung entschied, dass der norwegische Konzern Equinor die Bauarbeiten an dem Projekt "Empire Wind" vor der Küste von New York doch fortsetzen darf. Die Aktien von RWE und Nordex verzeichneten in Folge Kursaufschläge von jeweils rund 3 Prozent.

Für Impulse sorgten auch einzelne Ergebnismeldungen. Anhaltende Einbußen auf dem wichtigen deutschen Markt haben Vodafone ein enttäuschendes Gesamtjahresergebnis eingebrockt. Im Laufe des Jahres werde die Deutschland-Tochter aber wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren, sagte Margherita Della Valle, Chefin des britischen Mobilfunkers, am Dienstag. Außerdem kündigte sie ein weiteres 2 Mrd. Euro schweres Aktienrückkaufprogramm an. An der Londoner Börsen legten Vodafone-Aktien am Dienstag 7,3 Prozent zu.

Im Fokus blieb schließlich auch der Rüstungssektor, aus dem Rheinmetall (plus 1,6 Prozent) und Renk (plus 4,9 Prozent) erneut Rekorde verbuchten. Die Branchenwerte profitieren auch ungebrochen davon, dass der Rückhalt der USA für andere Nato-Länder nachlässt.