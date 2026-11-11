So gaben unter den großen Aktienindizes jene der Nasdaq-Börse die Richtung vor: Der breite Nasdaq Composite legte im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 25.401 Punkte zu. Der von den Tech-Schwergewichten Apple, Nvidia, Microsoft und Amazon dominierte Nasdaq-100 stieg um 1,6 Prozent auf 28.172 Zähler. Er war vom Rekordhoch Anfang Oktober binnen eines Monats um gut 15 Prozent eingebrochen. Anleger hatten verstärkt am Hype um KI gezweifelt.

Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial verlor zur Wochenmitte 0,1 Prozent auf 52.170 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann dagegen 0,9 Prozent auf 7.585 Zähler, auch hier sind die großen Tech-Aktien schwer gewichtet.

Der CoreWeave-Kurs schnellte um 16 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. "Bei CoreWeave heißt es Aufatmen", so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.

Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron, Marvell Technology, Sandisk und Seagate Technology fielen zum Teil prozentual zweistellig aus.

Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die "Financial Times", dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.

Solide hielten sich im Tech-Sektor auch die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent. Sie hatten zuletzt erheblich unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht.