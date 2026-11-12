Der Broker IG signalisiert rund zwei Stunden vor dem Börsenstart für den Auswahlindex Nasdaq-100 ein Minus von 0,7 Prozent auf 28.171 Punkte, nachdem er tags zuvor um 2,3 Prozent hochgesprungen war. Der DJI wird mit 0,1 Prozent im Plus erwartet bei 52.518 Zählern.

Eine Führungskrise bei Nvidia sei nicht nur für den Wegbereiter des KI-Booms ein Problem, sondern könnte auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, begründete ein Börsianer die weltweite Schwäche des Tech-Sektors.

Der langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, trat wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin kürzlich zurück. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Huang hatte eingeräumt, eine romantische Beziehung zu einer mutmaßlichen Frau eingegangen zu sein, die von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft wird. Die Nvidia-Aktie büßte vorbörslich fast 11 Prozent auf 154 Dollar ein.

Aktien von Nvidia-Konkurrenten dagegen zeigten sich vorbörslich im Plus. So gewannen etwa AMD 2,2 Prozent und Broadcom 1,1 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Führungssorgen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne der beiden Chiphersteller.

Eli Lilly gewannen vorbörslich 2,9 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei.

Im Blick könnten zudem die Papiere des Chipmaschinenbauers Applied Materials und des Netzwerktechnik-Spezialisten Cisco stehen, denn beide werden nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte vorlegen.