Werbung und Cloud geben Alphabet Rückenwind

Robuste Werbeeinnahmen und eine starke Cloud-Sparte haben Alphabet ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen beschert. "Wir sind in allen großen Geschäftsbereichen prozentual zweistellig gewachsen", sagte Sundar Pichai, der Chef des Internetkonzerns. "Erstmals hatten wir einen Quartalsumsatz von mehr als 100 Milliarden Dollar (85,98 Mrd. Euro)." Die Aktie der Google-Mutter stieg daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um sechs Prozent.
Die Konzernerlöse stiegen den Angaben zufolge um 16 Prozent auf 102,3 Milliarden Dollar. Davon entfielen 74,18 Milliarden Dollar auf Werbeeinnahmen, die knapp 13 Prozent zulegten. Die Sparte Google Cloud sei mehr als doppelt so stark auf 15,16 Milliarden Dollar gewachsen. Der Reingewinn habe 35 Prozent auf 2,87 Dollar je Aktie zugelegt. Mit diesen Zahlen im Rücken hob die Google-Mutter ihr Investitionsziel für 2025 auf 91 bis 93 Milliarden Dollar an. Die vorherigen Schätzungen lagen bei knapp 81 Milliarden Dollar.