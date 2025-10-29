Werbung und Cloud geben Alphabet Rückenwind

Die Konzernerlöse stiegen den Angaben zufolge um 16 Prozent auf 102,3 Milliarden Dollar. Davon entfielen 74,18 Milliarden Dollar auf Werbeeinnahmen, die knapp 13 Prozent zulegten. Die Sparte Google Cloud sei mehr als doppelt so stark auf 15,16 Milliarden Dollar gewachsen. Der Reingewinn habe 35 Prozent auf 2,87 Dollar je Aktie zugelegt. Mit diesen Zahlen im Rücken hob die Google-Mutter ihr Investitionsziel für 2025 auf 91 bis 93 Milliarden Dollar an. Die vorherigen Schätzungen lagen bei knapp 81 Milliarden Dollar.