US-Baumaschinenhersteller Caterpillar übertrifft Erwartungen

Allein der Bereich Energie und Transport steuerte nach einem Umsatzplus von 17 Prozent rund 8,4 Mrd. Dollar zum Umsatz bei. Dieser Geschäftsbereich bietet Motoren, Turbinen und Batteriespeicher für die Industrie an und wächst schneller als die traditionelleren Geschäftsbereiche, die Schwerlastgeräte für den Bau und Bergbau herstellen.

Weniger Gewinn wegen Steuerrückstellungen

Das von Analysten stark beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) fiel zwar im Berichtszeitraum von 5,17 auf 4,95 Dollar. Analysten hatte aber im Schnitt mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis gerechnet. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn wegen höhere Steuerrückstellungen um knapp 7 Prozent auf 2,3 Mrd. Dollar. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um mehr als vier Prozent zu.

Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden.