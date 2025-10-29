Bericht: Porsche SE prüft Einstieg bei VW-Motorentochter

Volkswagen lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Ein Sprecher sagte, das Unternehmen steuere sein Portfolio an Randgeschäften und Beteiligungen aktiv. Für Everllence würden derzeit strategische Optionen geprüft. Die Porsche SE äußerte sich auf Rückfrage nicht.

Der Dieselmotoren- und Turbomaschinenhersteller MAN Energy Solutions wurde im Juni in Everllence umbenannt. Das Unternehmen stellt unter anderem Dieselmotoren für Schiffe oder Generatoren für Kraftwerke her. Volkswagen hatte die ehemalige MAN-Tochter vor dem Börsengang des aus MAN und Scania bestehenden Lkw-Konzerns Traton ins eigene Portfolio übernommen. 2024 kam Everllence mit 15.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro.