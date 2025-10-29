Lockheed Martin steigt bei Seedrohnen-Firma ein

Das Pentagon versucht derzeit, Chinas Marine im Pazifik Paroli zu bieten - und hat durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine festgestellt, wie effektiv die Ukraine Seedrohnen gegen die russische Marine eingesetzt hat.

Lockheeds Investment ziele auch darauf ab, die Entwicklung größerer Seedrohnen zu beschleunigen, von denen auch Tomahawk-Marschflugkörper abgefeuert oder U-Boote bekämpft werden könnten, hieß es weiter. Erste Versuche auf See sollen bereits 2026 in Angriff genommen werden. Drohnen von Saildrone werden aktuell von der US-Marine für Überwachungsmissionen auf See eingesetzt.