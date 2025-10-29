US-Rohöllagerbestände unerwartet gefallen

© APA/APA/GETTY IMAGES/BRANDON BELL home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 6,9 Millionen auf 416,0 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 1,2 Mio. Barrel erwartet.

