US-Rohöllagerbestände unerwartet gefallen

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 6,9 Millionen auf 416,0 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 1,2 Mio. Barrel erwartet.
Die Benzinbestände fielen um 5,9 auf 210,7 Mio. Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 3,4 auf 112,2 Mio. Barrel. Die tägliche Ölproduktion verharrte bei rund 13,6 Mio. Barrel.
