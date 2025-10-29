Trend Logo
Abo

US-Rohöllagerbestände unerwartet gefallen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Rohölvorräte sanken um 6,9 auf 416,0 Millionen Barrel
 © APA/APA/GETTY IMAGES/BRANDON BELL
©APA/APA/GETTY IMAGES/BRANDON BELL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 6,9 Millionen auf 416,0 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 1,2 Mio. Barrel erwartet.

von

Die Benzinbestände fielen um 5,9 auf 210,7 Mio. Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 3,4 auf 112,2 Mio. Barrel. Die tägliche Ölproduktion verharrte bei rund 13,6 Mio. Barrel.

GILLETT - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/BRANDON BELL

Über die Autoren

Logo