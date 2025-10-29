Flugzeugbauer Airbus verdient deutlich mehr

Seit Jahresbeginn summieren sich die Erlöse auf 47,4 Milliarden Euro, das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Airbus-Chef Guillaume Faury sagte, die Ergebnisse spiegelten die Auslieferungen von Passagiermaschinen sowie die solide Entwicklung bei Hubschraubern und Rüstung wider. Mit 507 Flugzeugen lieferte Airbus in den ersten neun Monaten zehn Maschinen mehr an die Kunden aus als im Vorjahr.

Vor allem das Geschäft mit dem Bestseller A320 lief gut. Die Produktion werde wie geplant bis 2027 auf 75 Maschinen monatlich hochgefahren, hieß es. Bei der kleineren A220 kappte Airbus dagegen das Produktionsziel und will nun bis 2026 nur noch zwölf Flugzeuge monatlich bauen, zwei weniger als bisher geplant.