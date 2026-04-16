Weltgrößter Schokoladenhersteller kappt Jahresziele

In den ersten sechs Monaten schrumpfte der Absatz um 6,9 Prozent auf gut eine Million Tonnen. Als Gründe nannte der Vorstand neben einer geringeren Nachfrage auch Lieferunterbrechungen und einen von Überkapazitäten geprägten Wettbewerb. Während das bereinigte EBIT um 5,7 Prozent auf 310,9 Mio. Franken (337,20 Mio. Euro) zurückging, stieg der bereinigte Nettogewinn dank niedrigerer Finanzierungs- und Steuerkosten um gut 71 Prozent auf 108,9 Mio. Franken. Der neue Konzernchef Hein Schumacher will das Unternehmen mit einem Programm namens "Focus for Growth" wieder auf Kurs bringen.