Weitere Rekorde an der Wall Street

Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmaßes. Der Dow mühte sich zu einem Plus von 0,09 Prozent auf 51.078,88 Punkte, während der technologielastige Nasdaq Composite um 0,42 Prozent auf 27.086,81 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um 0,26 Prozent auf 7.599,96 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.

In den Verhandlungen gab es zunächst wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem hieß es zwischenzeitlich, der Iran wolle den Austausch aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon einstellen. Trump kündigte später aber an, die Gespräche gingen in "schnellem Tempo" weiter und die Hisbollah-Miliz sowie Israel würden im Libanon auf weitere Angriffe verzichten.

Im KI-Bereich drehten sich viele Nachrichten um den Chipriesen Nvidia. Dessen Konzernchef Jensen Huang wiederholte im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung, dass die KI für den Softwarebereich eher Chance als eine Bedrohung sei. Dies half den Werten dieser Branche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatten. Aktien von Microsoft, Oracle und Adobe legten um 2,3 bis 9,9 Prozent zu.

Stark sprangen auch die Salesforce-Aktien an der Dow-Spitze um zehn Prozent nach oben. Stützend wirkte sich bei dem Unternehmen auch Fantasie für einen Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic aus, hieß es. Salesforce hat stetig in diesen investiert und nun wird der Beteiligungswert auf fünf Milliarden Dollar geschätzt.

Aus dem Kreise der "Magnificent 7" notierten viele Werte im Minus. Nvidia machten aber mit 6,3 Prozent Plus einen Schritt in Richtung Rekordhoch nach der Nachricht, dass der Chipriese neben seinen bekannten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Prozessoren angreifen will. Dort führende Konkurrenten wie Intel und AMD gerieten unter Druck.

ARM sprangen auf ihrer Rekordrally nochmals um fast 16 Prozent hoch. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers profitierten davon, dass das Unternehmen mit Nvidia bei der Entwicklung der angekündigten PC-Hauptprozessoren kooperiert.

Im IT-Bereich setzten die 7,6 Prozent höheren IBM-Aktien ihre jüngste Rally mit einem zwischenzeitlichen Rekord fort. Neben einer Kaufempfehlung der Barclays-Bank wurde am Markt auf frühere lobende Worte des US-Präsidenten Trump verwiesen, die am Wochenende wieder die Runde gemacht hätten.

Abseits der Tech-Branche gab es einen Kurssprung um 16 Prozent bei dem Kasino- und Hotelbetreiber MGM Resorts, für den das Unternehmen People Inc ein Übernahmeangebot von 48,30 Dollar abgab. Anleger preisten noch Luft nach oben ein, denn der Schlusskurs übertraf dieses mit mehr als 50 Dollar. Der Kurs des Konkurrenten Las Vegas Sands zog um mehr als fünf Prozent an.