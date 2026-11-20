Ein Vergleich kam zu Beginn der Verhandlung nicht zustande. Weißmann betonte aber, gesprächsbereit zu sein. Zunächst fand die Einvernahme von ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher statt, die fast drei Stunden in Anspruch nahm. Am Nachmittag wurde Weißmann einvernommen.

Thurnher erinnerte sich, dass sie einst von der ORF-Stiftungsratsspitze in der Angelegenheit kontaktiert worden sei, sie hätten von "eindeutigem Material" - "Dick-Pics" und "sehr eindeutigen Telefonaten" - gesprochen, das ihnen von der Frau bzw. deren Anwalt vorgelegt worden sei. Weißmann könne nicht länger an der ORF-Spitze stehen, hieß es. Thurnher wurde gefragt, ob sie bereit wäre, einzuspringen - was sie bejaht habe.

Es kam zu einem Krisentreffen - u.a. mit den weiteren ORF-Direktoren und Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats. Es sei eine Diskussion entbrannt, was man in die später erfolgte Aussendung hineinschreibt. Es gab Einwände - auch von Thurnher -, die Vorwürfe als "sexuelle Belästigung" zu bezeichnen, weil es sich um einen strafrechtlichen Vorwurf handle. Lederer habe dann aber gemeint, es komme sowieso raus, er werde sich nicht daran beteiligen, es unter den Teppich zu kehren, erklärte Thurnher.

Für die Aussendung, in der letztlich von Vorwürfen der sexuellen Belästigung zu lesen war, sei eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet worden, damit klar sei, dass sie vom ORF-Stiftungsrat - und nicht vom ORF selbst - stamme, so Thurnher. Sie stellte Weißmann nach Beratung mit Anwälten frei und ließ eine "völlig unabhängige und weisungsfreie" Compliance-Untersuchung starten.

Der Bericht lag schließlich Anfang April vor. Dass es noch mehrere Tage zur Kündigung gedauert habe, argumentierte Thurnher damit, dass sie sich mit Anwälten und Juristen beraten habe und es sich um eine "schwerwiegende Entscheidung" handle, die "man nicht aus dem Bauch heraus" treffe. Das Material selbst habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht angesehen, weil es die Untersuchung gegeben habe und sie einen "absolut neutralen Blick" auf die Sache bewahren wollte.

Der Vorwurf der sexuellen Belästigung habe sich durch die Untersuchung nicht erhärtet, weshalb eine fristlose Entlassung keine Option gewesen sei. "Aber auch eine Weiterbeschäftigung wäre mir schwierig oder unmöglich erschienen." Es habe eine schwer nachvollziehbare Beziehung gegeben, aber jedenfalls ein Insistieren einer Führungskraft auf eine Beziehung, auf die die Dame nicht eingehen wollte. Für eine Top-Führungskraft sei das eine Verhaltensweise, die man nicht akzeptieren könne. Glaubwürdigkeit sei für ein öffentlich-rechtliches Unternehmen die wichtigste Währung, sagte die ORF-Chefin. Dass es einen Reputationsschaden für den ORF gegeben habe, bejahte sie. Man müsste "taub und blind" sein, um diesen nicht feststellen zu können.

Gerüchte habe sie zuvor nicht gehört. Die Frau habe sie zuvor auch nicht gekannt. Würde Thurnher den Kläger mit jetzigem Kenntnisstand wieder kündigen?, wollte der Richter wissen. "Angesichts der zur Verfügung stehenden Alternativen: ja", lautete die Antwort.

Erst später hat Thurnher das Chat-Material ausführlich gesehen - zusätzlich finden sich auch Nacktfotos der Frau bzw. die "Dick-Pics" Weißmanns. Die Fotos habe sie aber bewusst nicht angesehen und das werde sie auch weiterhin nicht tun, stellte Thurnher klar. Ändert sich durch das weitere Material etwas an ihrer Einschätzung? Nein, sagte die ORF-Chefin. "Das Gesamtbild des Verhaltens" sei für sie nicht akzeptabel gewesen. Es habe ein "deutliches Machtgefälle" gegeben.

Warum erfolgte die Kündigung?, wollte der Richter von Weißmann bei dessen Einvernahme wissen. "Wegen des Anscheins eines unangemessenen Verhaltens. Für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar", sagte Weißmann. "Den Anschein habe ich sicher nie zu irgendeinem Zeitpunkt verursacht", sagte er und verwies auf die Compliance-Untersuchung. "Wenn man die Chats liest, stellt man fest, dass nie etwas unerwünscht oder einseitig war", so Weißmann. Die "Dick-Pics" seien von der Frau eingefordert worden.

Wer ist also Schuld an der Lage? "Es hat begonnen mit der Veröffentlichung. Der Geist war damit aus der Flasche", sagte Weißmann. Der ORF hätte die Vorwürfe nie ungeprüft veröffentlichen dürfen. "Mein Leben ist zerstört", beklagte er.

Der Richter merkte an, dass es für eine Kündigung nicht zwingend einen Grund braucht. Aber sie sei "motiv- und sittenwidrig" gewesen, zeigte sich Weißmann sicher. So sollte die Rufschädigung für den ORF, die mit der Aussendung eingetreten sei, eingedämmt werden. Weißmann vermutet, dass die Entscheidung zur Kündigung schon vor Vorlage des Compliance-Berichts festgestanden sei.

Er habe die ORF-Stiftungsratsspitze auch darauf hingewiesen, dass er den Verdacht hege, erpresst zu werden. Die Frau forderte u.a. den Rücktritt Weißmanns als ORF-Chef, ein Ausscheiden aus dem ORF, den Ersatz von Anwaltskosten und eine Zahlung von 25.000 Euro. Wenn er dem nicht Folge leiste, würden die Nachrichten der Öffentlichkeit zugeführt werden, schilderte Weißmann. Er habe sich zurückgezogen, weil er die Veröffentlichung verhindern wollte und es dazu auch eine Vereinbarung gegeben hätte. Dass es dennoch zur Veröffentlichung des Vorwurfs der sexuellen Belästigung kam, habe ihn überrascht.

Weißmann stellte eine womögliche Intrige in den Raum und vermutet den mittlerweile freigestellten ORF-Manager Pius Strobl als Drahtzieher. Mit ihm gab es Streitigkeiten über dessen Pensionsvereinbarungen. Weißmann erkannte diese nach Beratungen mit Juristen nicht an. Anfang 2026 habe Weißmann von mehreren Personen erfahren, dass Strobl seit Oktober 2025 "ganz klar" den Plan hege, ihn aus seiner Position zu "schießen". Strobl habe Weißmann zudem mitgeteilt, bei der nächsten Generaldirektorenwahl zu kandidieren. Als Scherz habe er das nicht abgetan.

Wie kommt die Frau ins Spiel? Strobl habe eine Beziehung zu ihr gepflegt, ist Weißmann sicher. Strobl dementiert das. So sei sie bei einem Online-Meeting im Hintergrund in Strobls Haus gesichtet worden, wie ihm zugetragen wurde. Als er sie damit konfrontierte, sagte sie, da sei nichts dran.

Thurnher gab an, von Problemen mit den Pensionsverträgen Strobls gewusst zu haben. Das hätte aber keine Rolle für die Entscheidung gespielt. Es sei auch nicht ungewöhnlich, dass sich die Frau erst nach längerer Zeit mit den Vorwürfen meldete. "Leute, die sich damit auskennen, sagen, es ist manchmal so", sagte Thurnher.