Medwenitsch zum stv. ORF-Stiftungsratsvorsitzenden gewählt

Medwenitsch war lange Geschäftsführer des Musikwirtschaftsverbands IFPI und ist gegenwärtig im Beratungsgeschäft tätig. Im ORF-Stiftungsrat kennt er sich bereits bestens aus, war er dort doch bereits von 2010 bis 2025 als stv. Vorsitzender tätig.

In der Sitzung stehen abseits der erfolgten Wahl etwa noch ein Bericht der ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zu Konsequenzen bei (wiederholten) Verstößen gegen Dienstanweisungen sowie Ausführungen zum Einsparpfad des öffentlich-rechtlichen Medienhauses am Programm.