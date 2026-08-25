Schweizer Wirtschaft stärker als erwartet gewachsen

Neben diesen ersten Schätzungen für das Jahr 2025 präsentiert das BFS am Dienstag auch die nach oben korrigierten Zahlen zum BIP-Wachstum 2024 zu Preisen des Vorjahres. Es wurde von 1,4 auf 1,5 Prozent angehoben und jenes für 2023 auf 1,0 von 0,8 Prozent.

Das anhaltende Wachstum der Schweizer Wirtschaft hängt, so die Angaben des BFS, mit der hohen Binnennachfrage zusammen, die um 2,5 Prozent gewachsen ist. Besonders die Investitionen hätten mit plus 3,5 Prozent zu dem Wachstum beigetragen. Auch die Konsumausgaben der privaten Haushalte blieben ein wichtiger Wachstumsmotor, verlangsamten sich aber leicht auf plus 1,7 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss war hingegen rückläufig.