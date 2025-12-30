Warner Bros wird Paramount-Gebot wohl ablehnen

Der Gründer des Datenbankkonzerns Oracle, der zu den reichsten Personen der Welt gezählt wird, sagte 40,4 Mrd. Dollar zur Finanzierung des Angebots von Paramount Skydance zu. Die TV- und Filmfirma gehört Ellisons Sohn David.

Warner hatte sich Tage zuvor für das konkurrierende Angebot des Streaming-Riesen Netflix ausgesprochen. Netflix hatte Anfang des Monats ein Gebot von 72 Mrd. Dollar in bar und Aktien für die Geschäftsbereiche außerhalb des Kabelfernsehens von Warner Bros abgegeben. Bei der Übernahme geht es auch um eine umfangreiche Film- und Fernsehbibliothek mit Klassikern wie "Casablanca" und Serien wie "Friends" ⁠sowie den Streamingdienst HBO Max.