Wall Street schließt nach erneutem Rekordtag höher

Auf ähnlichem Niveau stieg der Nasdaq Composite, der 0,65 Prozent auf 23.547,17 Punkte zulegte. Das Rekordhoch von Ende Oktober 2025, bei fast 24.020 Zählern, wurde damit jedoch nicht übertroffen.

Investoren setzten im Dow auf solche Aktien, die zuletzt eher hinterhergehinkt waren. Dazu zählten die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth, des Farben- und Lackherstellers Sherwin Williams, des Software-Entwicklers Salesforce und der Baumarktkette Home Depot. Nicht selten wechseln Anleger im neuen Börsenjahr die Favoriten.

Joshua Stone von der UBS sieht nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro die Chance, dass sich für Ölunternehmen, die in Venezuela vertreten sind, mittelfristig ein neues Wachstumsfeld ergibt. Die Chevron-Aktien büßten mit minus 4,5 Prozent ihre Vortagesgewinne als Dow-Schlusslicht jedoch fast wieder ein.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem angehobenen Umsatzausblick auf das dritte Quartal für eine positive Schlagzeile. Die Titel des Halbleiterherstellers kletterten um 11,7 Prozent. Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass dies nur vier Wochen nach einer bereits erfolgten Zielerhöhung passiere. Er ist davon überzeugt, dass die Firma von einem Nachschubzyklus profitieren wird, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

Im Fahrwasser von Microchip verzeichneten auch Micron Technology (plus zehn Prozent), NXP Semiconductor (plus 9,9 Prozent), Texas Instruments (plus 8,4 Prozent) und Analog Devices (plus 5,6 Prozent) starke Gewinne.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des Nvidia-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntgegeben. Nach anfänglichen Gewinnen schlossen die Nvidia-Titel allerdings mit minus 0,5 Prozent.

Staar Surgical sackten 6,9 Prozent ab. Der Schweizer Augenheilkunde-Konzern Alcon wird das US-Unternehmen nicht übernehmen. Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar war letztendlich zu groß. Nach mehrmaligem Verschieben hätten die Aktionäre von Staar am Dienstag an einer außerordentlichen Generalversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Doch bereits im Vorfeld der Versammlung hat sich abgezeichnet, dass das Vorhaben chancenlos ist.

Wegen Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Titel des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea verteuerten sich um 5,5 Prozent, nachdem sie vom Analysehaus Evercore ISI in Erwartung eines beschleunigten Zyklus empfohlen wurden. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird unterdessen JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick, dessen Papiere um 7,6 Prozent anzogen.