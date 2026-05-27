Kernkraftfirma Newcleo strebt an US-Techbörse Nasdaq

NewHold ist ein SPAC (Special Purpose Acquisition Company), eine börsennotierte Gesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft, die mit einem anderen Unternehmen nur aus dem Grund fusioniert, dass dieses an der Börse notiert ist.

Newcleo entwickelt bleigekühlte modulare Schnellreaktoren sowie Kernbrennstoff aus wiederaufbereitetem Material. Gemeinsam mit dem Partner Oklo beteiligt sich das Unternehmen an einem Programm des US-Energieministeriums. Dabei soll geprüft werden, ob Plutonium aus der Zeit des Kalten Krieges als Reaktorbrennstoff genutzt werden kann. Oklo werde die Nutzung des überschüssigen Plutoniums leiten, während Newcleo seine Erfahrung im Brennstoffkreislauf einbringe.

In den USA gilt die Kernenergie als vielversprechende Lösung, um den steigenden Strombedarf von Rechenzentren und Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) zu decken. Newcleo wurde 2021 gegründet und hat seitdem rund 780 Mio. Dollar von privaten Investoren eingesammelt. Zu den Geldgebern gehört unter anderem der Risikokapitalfonds Exor Seeds der italienischen Agnelli-Familie.