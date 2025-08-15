Wachstum der Schweizer Wirtschaft eingebrochen

© APA/APA/KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft hat sich bereits vor der Belastung durch höhere US-Zölle im zweiten Quartal deutlich abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni nur noch um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie die Regierung mitteilte. Grund dafür war eine schwache Entwicklung in der Industrie, die jedoch durch Zuwächse im Dienstleistungssektor ausgeglichen wurde. Anfang 2025 war die Wirtschaft noch um 0,8 Prozent gewachsen.

von APA Teilen