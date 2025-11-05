Erzeugerpreise in Eurozone überraschend leicht gesunken

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im September unerwartet etwas gesunken. Sie fielen im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten eine Stagnation erwartet. Im Vormonat waren die Preise um nach unten revidierte 0,4 Prozent (zuvor 0,3 Prozent) gefallen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent. Dies war so erwartet worden.

