Wachstum der Firmenkredite im Euroraum auf Drei-Jahres-Hoch

Die Daten werden kurz vor einer in der kommenden Woche erwarteten Zinserhöhung durch die EZB veröffentlicht. Die Währungshüter beobachten die Kreditentwicklung genau, da sie ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Aktivität ist.

Die Kreditvergabe an die privaten Haushalte entwickelte sich im April stabil. Sie legte wie schon im Vormonat um 3,0 Prozent zu.