Wachstum der Firmenkredite im Euroraum auf Drei-Jahres-Hoch

©Barbara Gindl, Themenbild, Apa
Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum ist im April so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie erhöhte sich um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im März war das Plus noch bei 3,2 Prozent gelegen.
von
Die Daten werden kurz vor einer in der kommenden Woche erwarteten Zinserhöhung durch die EZB veröffentlicht. Die Währungshüter beobachten die Kreditentwicklung genau, da sie ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Aktivität ist.
Die Kreditvergabe an die privaten Haushalte entwickelte sich im April stabil. Sie legte wie schon im Vormonat um 3,0 Prozent zu.
SALZBURG - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL