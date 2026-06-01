EZB: Verbraucher rechnen mit anhaltend hoher Inflation

Nach Beginn der Angriffe der USA und von Israel auf den Iran am 28. Februar sind die Energiepreise stark gestiegen. Die Verbraucher rechnen auch auf mittlere Sicht mit einer erhöhten Inflation. In den kommenden drei Jahren erwarten sie eine durchschnittliche Teuerungsrate von 2,9 Prozent. Im März waren sie sogar von 3,0 Prozent ausgegangen. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Diese lag im April mit 3,0 Prozent aber bereits deutlich über der Zielmarke.

Im Spannungsfeld von Inflationsgefahr und Konjunkturrisiken infolge des Iran-Krieges muss die EZB ihren Zinskurs neu abstecken. An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung am 11. Juni mit einer ersten Zinserhöhung in diesem Jahr gerechnet.