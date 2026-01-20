VW-Lkw-Holding Traton beim Absatz weiter unter Druck

Zuletzt hatte das Management der Münchner Nutzfahrzeugtochter beim Absatz ein Minus von bis zu zehn Prozent in Aussicht gestellt. Belastet wird die Branche derzeit vor allem durch den kriselnden US-Markt infolge der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump, aber auch die Konjunkturschwäche in Europa wirkt noch nach.