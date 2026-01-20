Trumps Zölle: Deutsche Exporte in die USA brechen 2025 ein

Der Exportrückgang und das Importplus ließen den Exportüberschuss Deutschlands im Handel mit den USA in den ersten elf Monaten 2025 auf 48,9 Mrd. Euro schrumpfen. "Dies ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit dem Pandemiejahr 2021", erklärten die Statistiker. Im Vorjahreszeitraum 2024 war der Überschuss noch auf einem Rekordhoch von 64,8 Mrd. Euro gelegen. Trotz dieses Rückgangs um fast ein Viertel blieben die USA in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 das Land, mit dem Deutschland den weltweit höchsten Handelsbilanzüberschuss erzielte.

Hohe Rückgänge im Geschäft mit den USA mussten die deutschen Autobauer verkraften. Der Wert der exportierten Kraftwagen und Kraftwagenteile brach von Jänner bis November 2025 um 17,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein auf 26,9 Mrd. Euro. Auch der Export von Maschinen in die USA ging zurück - um neun Prozent auf gut 24 Mrd. Euro. Die Ausfuhren von Pharmazeutika wuchsen dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 26,2 Mrd. Euro.

Der deutschen Wirtschaft machen die US-Zölle schwer zu schaffen. Die USA sind das wichtigste Exportland für Deutschland. Der Rückgang im US-Geschäft sorgte dafür, dass die gesamten deutschen Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge schrumpften.

Erst am Samstag hatte Trump unter Verweis auf den Konflikt um Grönland zusätzliche Zölle ab Februar gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angekündigt - alle von ihnen NATO-Länder. Die Zölle von zehn Prozent ab 1. Februar und 25 Prozent ab 1. Juni sollen so lange gelten, bis eine Einigung über den "vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands" erzielt sei, so Trump. Mit den Zolldrohungen droht eine Eskalation im Handelsstreit zwischen Brüssel und Washington.