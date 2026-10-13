Investieren Einheiten aus dem öffentlichen Sektor in den Bundesschatz, ist das auch positiv für die Schuldenquote. Intersektorale Veranlagungen können nämlich auf den gesamtstaatlichen Schuldenstand angerechnet werden und damit die Schuldenquote reduzieren. Derzeit werde die Schuldenquote durch öffentliche Einlagen um knapp einen Prozentpunkt verringert, so das Finanzministerium.

Mit rund 10 Mrd. Euro des investierten Volumens entfällt allerdings der Großteil der Einlagen auf private Anleger. Sie haben bereits über 210.000 Konten beim Bundesschatz eröffnet.