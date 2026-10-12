Semperit erhöht Ergebnisprognose für 2026

Wie sich die letzten Wochen des Geschäftsjahres 2026 entwickeln werden, bleibe aufgrund des kurzfristigen Bestellverhaltens vieler Kunden allerdings schwer abschätzbar. Außerdem gebe es einen einmaligen Abschreibungsbedarf von 8 Mio. Euro im dritten Quartal 2026, der das EBIT belasten werde. Grund sei die "geplante Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten", schreibt der Konzern. Die Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 werden am 12. November 2026 veröffentlicht.