Vodosek folgt auf Striedinger als Generalstabschef

"Mit Generalleutnant Vodosek übernimmt ein hoch qualifizierter und erfahrener Offizier die Führung des Österreichischen Bundesheeres", wurde Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zitiert. Vodosek kenne das Bundesheer aus unterschiedlichsten Funktionen und verfüge über "umfassende Erfahrung in den Bereichen Einsatz, Führung, Personal und Beschaffung", so Tanner: "Gerade in einer Zeit, in der wir das Bundesheer konsequent modernisieren und auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, ist seine Expertise von besonderer Bedeutung."

Tanner dankte allen Bewerbern, mit denen sie persönliche Gespräche geführt hatte, um sich persönlich ein Bild zu machen. "Die Qualität und die Expertise der Kandidaten zeigt, dass das Bundesheer über hervorragende Führungspersönlichkeiten verfügt." Am Donnerstag informierte sie persönlich den Bundespräsidenten und Oberbefehlshaber des Bundesheeres, Alexander Van der Bellen. Es ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, die Entscheidung der Ministerin zu prüfen und den Generalstabschef zu ernennen.

Vodosek dankte Tanner "für das entgegengebrachte Vertrauen". "Gemeinsam mit der Ressortführung und dem Generalstab werde ich alle Anstrengungen unternehmen, um das Bundesheer im Sinne der 'Mission Vorwärts' weiter in eine moderne und starke Zukunft zu führen", betonte Vodosek. Gemeinsames Ziel sei es, die militärische Landesverteidigung nachhaltig zu stärken und das Heer "bestmöglich für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen".

Die Bewerbungsfrist für den höchsten Posten im Militär war am 22. April ausgelaufen. Beworben hatten sich sechs Offiziere, drei davon wurden von der Kommission als "in höchstem Ausmaß" geeignet eingestuft. Darunter befanden sich dem Vernehmen nach die Generalleutnante Bruno Günter Hofbauer, Karl Schmidseder und eben Vodosek. Tanner traf alle Bewerber zu einem persönlichen Gespräch.

Der Generalstabschef ist der höchstrangige Offizier des Bundesheeres und leitet den Generalstab, der direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Er ist der wichtigste militärische Berater der Ministerin bzw. des Ministers.