Im heurigen Jahr sei man mit dem Budget auf Kurs, betonte Marterbauer, für das kommende Jahr gebe es aber dunkle Wolken der Weltwirtschaft. Die höheren Zinsausgaben könne Österreich nicht beeinflussen, "das ist eine schlechte Nachricht". Am Ziel das Budgetdefizit bis 2028 auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken, will der Finanzminister weiter festhalten.

Der Bericht an die EU-Kommission, der im laufenden Defizitverfahren halbjährlich fällig ist, wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen und wird nun an Brüssel übermittelt. Begründet wurde die verschlechterte Defizitprognose für das kommende Jahr darin mit höheren Zinsausgaben und Arbeitslosenversicherungsleistungen. Beide Entwicklungen betreffen den Bundessektor. Konkret geht man für das kommende Jahr von einem Anstieg der Zinsausgaben von 19,8 Prozent gegenüber 2026 auf 11 Mrd. Euro aus.

Bei der Schuldenquote verbessert sich die Prognose für 2027 leicht von 83,8 Prozent des BIP auf 83,2 Prozent, zurückzuführen ist das allerdings auf das höher prognostizierte BIP. Dieses hatte jüngst auch für eine leicht verbesserte Prognose für das laufende Jahr gesorgt. Statt zuvor 4,2 Prozent geht das Finanzministerium nun für heuer von einem Defizit von 4,1 Prozent des BIP aus.

In einer Aussendung betonte der Finanzminister am Mittwoch, dass die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im Doppelbudget 2027/2028 sowohl bei Ausgaben als auch Einnahmen strikt eingehalten werden müssten, um wie angepeilt, das Defizitverfahren zu verlassen. "Es ist klar, dass die finanziellen Spielräume sehr begrenzt sind und neue Maßnahmen nur durch Umschichtungen oder Gegenfinanzierungen möglich sind", mahnte Marterbauer. "Unser gemeinsames Ziel bleibt klar: mit Budgetdisziplin und Strukturreformen das Defizit bis 2028 wieder auf drei Prozent des BIP zu senken", betonte auch Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn beschwor einmal mehr, dass Bund, Länder und Gemeinden bei der Budgetsanierung im selben Boot sitzen würden, weshalb nun noch entschlossener Strukturen reformiert werden müssten, "die unseren Staat unnötig teuer und kompliziert machen".