Visa steigert Umsatz dank ausgabefreudiger Konsumenten

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um zwölf Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar (9,19 Mrd. Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um vier Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.

