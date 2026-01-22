Der Chemiekonzern BASF hat im Krisenjahr 2025 einen Ergebniseinbruch erlitten und seine eigene Prognose verfehlt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) fiel auf 6,6 Milliarden Euro nach 7,2 Milliarden im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Donnerstagabend in Ludwigshafen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 6,7 Milliarden Euro erwartet. BASF selbst war zuletzt von einem Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro ausgegangen.

