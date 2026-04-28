Vermögen der Schweizer Haushalte steigt auf über 5 Billionen Franken

Dabei erhöhten die privaten Haushalte ihre Ansprüche aus der beruflichen Altersvorsorge, investierten in kollektive Kapitalanlagen und stockten ihre Einlagen auf. Zudem profitierten die privaten Haushalte von Kapitalgewinnen dank gestiegener Börsenkurse.

Das Immobilienvermögen erhöhte sich dank steigender Preise auf 2,924 Billionen Franken, damit lag das Plus bei 5,0 Prozent. Der Marktwert der Immobilien entsprach fast der Hälfte des Gesamtvermögens der privaten Haushalte. Gleichzeitig wuchsen die Verpflichtungen der Haushalte - vor allem Hypothekarschulden - um 33 Milliarden oder 3,2 Prozent auf 1,070 Billionen Franken.

Auf lange Sicht sorgte insbesondere der Anstieg des Immobilienvermögens für einen klaren Anstieg des Reinvermögens der privaten Haushalte. Denn der Marktwert der Immobilien habe sich in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht, hieß es. Zwar haben sich auch die Verpflichtungen, insbesondere die Hypotheken, mehr als verdoppelt. Unter dem Strich gilt das aber auch für das Reinvermögen.