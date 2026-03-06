USA: Umsatzdämpfer im Einzelhandel

© APA/APA/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Umsätze im US-Einzelhandel haben sich zu Beginn des Jahres schwächer entwickelt. Sie gingen im Jänner im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Einzelhandel, der für die US-Wirtschaft von großer Bedeutung ist, im Schnitt mit einem etwas stärkeren Umsatzrückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

