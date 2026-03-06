Abo

USA: Umsatzdämpfer im Einzelhandel

Umsätze gingen im Jänner im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zurück
Die Umsätze im US-Einzelhandel haben sich zu Beginn des Jahres schwächer entwickelt. Sie gingen im Jänner im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Einzelhandel, der für die US-Wirtschaft von großer Bedeutung ist, im Schnitt mit einem etwas stärkeren Umsatzrückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

Im Vormonat hatten die Erlöse stagniert. Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen haben sich die Einzelhandelserlöse im Jänner wie erwartet nicht verändert.

