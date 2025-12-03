USA: Stimmung der Dienstleister hellt sich unerwartet auf

"Damit liegt er nun komfortabel oberhalb der Wachstumsgrenze, sodass die konjunkturellen Sorgenfalten etwas kleiner werden dürften - trotz der Tatsache, dass sich das Pendant im Verarbeitenden Gewerbe im Kontraktionsbereich nochmals abgeschwächt hat", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Helaba. "Erwartungen einer Fed-Zinssenkung in der kommenden Woche könnten etwas gedämpft werden, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine schwächere Situation am Arbeitsmarkt hingewiesen hat."

Gestützt wurden die ISM-Daten vor allem durch den Beschäftigungsindikator. Er liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle. Die Indikatoren für bezahlte Preise und neue Aufträge gaben hingegen nach. Beide Werte liegen jedoch über der Wachstumsschwelle.