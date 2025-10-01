USA-Privatwirtschaft baut unerwartet Arbeitsplätze ab

Zudem ist die Beschäftigtenzahl im August um revidierte 3.000 Stellen gefallen, nachdem zunächst ein Anstieg um 54.000 Stellen erwartet wurde. Trotz des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal, seien die Arbeitgeber zurückhaltend bei Neueinstellungen, kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Damit sei erneut bestätigt worden, was man zuletzt auf dem Arbeitsmarkt beobachte.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht steht eigentlich an diesem Freitag an. Allerdings ist noch unklar, ob er angesichts des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) veröffentlicht wird.