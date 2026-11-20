Die Bewertung der aktuellen Lage verbessert sich - wenn auch nicht so stark wie zunächst ermittelt. Die Erwartungskomponente verbesserte sich stärker als in der ersten Schätzung festgestellt.

"Die aktuelle finanzielle Lage verbesserte sich für Verbraucher mit geringem Vermögen und - in geringerem Maße - für Verbraucher mit mittlerem Vermögen, die durch die sinkenden Benzinpreise eine gewisse Entlastung erfuhren", sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Darüber hinaus zeigten die Kommentare der Verbraucher eine wachsende Besorgnis über eine mögliche KI-Blase."

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher gaben zudem stärker als erwartet nach. Auf Sicht von einem Jahr fiel sie auf 3,7 Prozent, von zuvor 4,7 Prozent. In einer ersten Schätzung waren noch 4,3 Prozent ermittelt worden. Der Wert liegt aber immer noch weit über dem vor Beginn des US-iranischen Krieges im Februar. Damals waren es 3,4 Prozent gewesen.

Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) fielen von 3,5 Prozent auf 3,3 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der Verbraucher in den USA. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.