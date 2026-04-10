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USA: Iran-Krieg treibt Inflationsrate auf 3,3 Prozent

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Deutlich gestiegene Energiepreise treiben Inflation hoch
 © AFP, CESAR MANSO, Apa
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Der Iran-Krieg hat die Inflationsrate im März deutlich nach oben getrieben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem noch etwas stärkeren Anstieg der Rate auf 3,4 Prozent gerechnet.

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Getrieben wurde die Preisentwicklung durch die im Zuge des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Energiepreise. Sie legten um 10,9 Prozent zum Vormonat zu. Dies ist der stärkste Anstieg seit September 2005.

SARGENTES DE LA LORA - SPANIEN: FOTO: APA/AFP/CESAR MANSO

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