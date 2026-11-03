Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,3 Prozent. Hier war lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im September um 1,9 Prozent zum Vormonat. Zunächst war ein Plus von 1,8 Prozent ermittelt worden.