US-Wirtschaftswachstum stärker als erwartet

Im ersten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt um 2,1 Prozent gewachsen. In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.