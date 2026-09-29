Airbus will Auslieferungsziel trotz Problemen schaffen

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Der Chef der Verkehrsflugzeugsparte von Airbus, Lars Wagner, hat sich trotz jüngster Produktionsprobleme optimistisch über das Erreichen der Auslieferungsziele für 2026 gezeigt. Er sei "sehr zuversichtlich", dass das Ziel von rund 870 Verkehrsflugzeugen erreicht werde, sagte Wagner am Dienstag nach dem Erstflug des neuen Frachtflugzeugs A350F in Toulouse.

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