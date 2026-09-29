US-Verbrauchervertrauen auf tiefstem Stand seit 12 Jahren

Volkswirte wurden vom Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem deutlich höheren Indexwert von 89,0 Punkten gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde zudem von 89,4 auf 88,6 Zähler nach unten revidiert. Belastet wurde der Indikator im September durch die verschlechterten Erwartungen und die Bewertung der aktuellen Lage, die ebenfalls deutlich schwächer eingeschätzt wurde.

Die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft werde von den Verbrauchern überwiegend pessimistisch eingeschätzt, sagte Dana Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Mit ausschlaggebend seien die hohen Kosten für Waren und Dienstleistungen gewesen, insbesondere die Preise für Öl- und Gas.