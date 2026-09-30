Pirelli will im Verteidigungsbereich wachsen

Pirelli will insbesondere Technologien für Militär-, Logistik- und Mehrzweckfahrzeuge entwickeln, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Milano e Finanza" (Dienstagsausgabe). Dafür wurde die Organisationseinheit "Public Safety Solutions" geschaffen. Sie soll die Entwicklung und Vermarktung von Pirelli-Produkten für Kunden aus dem Verteidigungsbereich betreuen.

Für die sogenannte Cyber-Tyre-Technologie im Verteidigungsbereich ist zudem ein eigenes, organisatorisch unabhängiges Kompetenzzentrum vorgesehen. Die entsprechenden Aktivitäten sollen auch technologisch vom übrigen Geschäft getrennt werden. Dazu gehörten eine eigene Cloud-Plattform, um Know-how, Technologien und strategische Daten zu schützen.

Die neue Einheit steht auch im Zusammenhang mit einer im August geschlossenen Vereinbarung zwischen Pirelli und dem italienischen Technologie- und Ingenieurunternehmen Abet Hts. Die Unternehmen arbeiten an der Integration der Cyber-Tyre-Technologie in das ferngesteuerte Landfahrzeug "Ulisse", das derzeit als militärisches, logistisches und multifunktionales Fahrzeug zugelassen werden soll.

Die Kooperation umfasst unter anderem Systeme zur visuellen Analyse, die das ferngesteuerte Fahren und die Erkennung von Veränderungen in der Umgebung unterstützen sollen. Zudem geht es um technologische Lösungen, die gemeinsame Entwicklung von Modellen auf Basis künstlicher Intelligenz und weitere Lösungen für unterschiedliche Einsatzbedingungen des Fahrzeugs.