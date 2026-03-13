US-Wirtschaftswachstum schwächt sich stärker als erwartet ab

Gestützt wurde das Wirtschaftswachstum durch einen robusten Konsum, der um 2,0 Prozent zulegte. Allerdings war zuvor noch ein Anstieg um 2,4 Prozent ermittelt worden. Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. 2025 ist die US-Wirtschaft um 2,1 Prozent gewachsen. 2024 hatte das Wachstum noch 2,8 Prozent betragen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.