US-Wirtschaft verliert im Dezember an Schwung

Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 53,0 Zähler
 © APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
Die US-Wirtschaft hat zum Jahresende an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die Privatwirtschaft, der Industrie und Dienstleister zusammenfasst, fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 53,0 Zähler. Dies ist der schwächste Wert seit Juni, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte.

Das Barometer signalisiert mit einem Stand über 50 zwar weiterhin Wachstum. Sowohl der Index für den Dienstleistungssektor als auch jener für die Industrie fielen aber auf mehrmonatige Tiefstände.

"Der aktuelle Aufschwung verliert an Dynamik", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. Da das Wachstum der Neuaufträge vor der Weihnachtssaison besonders stark nachlasse, könne sich die Konjunktur auf dem Weg ins Jahr 2026 weiter abschwächen.

Die Umfrage dürfte die Unsicherheit bei der US-Notenbank Federal Reserve verstärken. Diese hatte in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen dreimal in Folge gesenkt, um Risiken für den Arbeitsmarkt abzufedern. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands ("Shutdown") lagen ihr jedoch kaum verlässliche Konjunkturdaten vor.

Die Umfrage signalisiert zudem den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit rund drei Jahren. Dies könnte jene Währungshüter in ihrer zögerlichen Haltung bestärken, die vor einer steigenden Inflation warnen und weiteren Zinssenkungen kritisch gegenüberstehen.

