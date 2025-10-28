US-Verbrauchervertrauen weniger als erwartet eingetrübt

Der Verbraucher bewerten ihre aktuelle Lage besser als zuvor. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein.

"Das Verbrauchervertrauen bewegte sich im Oktober seitwärts und ging gegenüber dem nach oben korrigierten Niveau vom September nur leicht zurück", sagte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. "Die Veränderungen bei den einzelnen Teilkomponenten waren ebenfalls begrenzt und hoben sich weitgehend gegenseitig auf."