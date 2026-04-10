US-Verbrauchervertrauen klar eingetrübt

Der Ölpreisanstieg infolge des Iran-Krieges hat die Verbraucherpreise in den USA nach oben katapultiert, was auch viele Autofahrer an den Zapfsäulen ablesen konnten.

Die US-Notenbank, die stabile Preise sichern und Vollbeschäftigung fördern soll, beließ den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell hat eine weiter abwartende Haltung in der Geldpolitik signalisiert. Die längerfristigen Inflationserwartungen seien trotz des aktuellen Energieschocks offenbar stabil.

Die in der Umfrage der Universität Michigan ermittelte Inflationserwartung der Verbraucher mit Blick auf die nächsten zwölf Monate dürfte Powell jedoch Kopfschmerzen bereiten: Sie stieg im April gegenüber dem Vormonat um einen vollen Punkt auf 4,8 Prozent. Dies ist der stärkste monatliche Anstieg seit April 2025. Die Inflationserwartungen der Verbraucher für die nächsten fünf Jahre liegen bei 3,4 Prozent. Im März hatten die Konsumenten einen Wert von 3,2 Prozent veranschlagt.