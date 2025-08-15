Trend Logo
US-Verbraucherlaune überraschend eingetrübt

US-Konsumenten sehen ihre Lage skeptischer
Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im August unerwartet eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank auf 58,6 Punkte, nach 61,7 Zählern im Juli, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Das ist der erste Rückgang in vier Monaten. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Anstieg auf 62,0 gerechnet.

Die US-Bürger bewerten ihre Lage deutlich skeptischer als im Juli und beurteilten auch die Aussichten für die nächsten Monate einen Tick weniger optimistisch. "Diese Verschlechterung ist größtenteils auf die zunehmenden Inflationssorgen zurückzuführen", sagte Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ist.

Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen die Verbraucher mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,9 Prozent. Im Juli hatten sie noch 4,5 Prozent veranschlagt. Die US-Inflation blieb zuletzt auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise legten im Juli um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Viele Händler gehen weiter davon aus, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird.

