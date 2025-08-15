US-Verbraucherlaune überraschend eingetrübt

Die US-Bürger bewerten ihre Lage deutlich skeptischer als im Juli und beurteilten auch die Aussichten für die nächsten Monate einen Tick weniger optimistisch. "Diese Verschlechterung ist größtenteils auf die zunehmenden Inflationssorgen zurückzuführen", sagte Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ist.

Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen die Verbraucher mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,9 Prozent. Im Juli hatten sie noch 4,5 Prozent veranschlagt. Die US-Inflation blieb zuletzt auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise legten im Juli um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Viele Händler gehen weiter davon aus, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird.