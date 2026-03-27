US-Stahlkonzern Worthington bei Klöckner-Übernahme am Ziel

Die Amerikaner wollen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit KlöCo schließen, der ihnen Zugriff auf die Kasse des Unternehmens ermöglicht. Die offizielle Ankündigung sei am Freitag eingegangen.

Für einen solchen Vertrag, der ein weiteres Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre nach sich zieht, ist eine Mehrheit von 75 Prozent auf der Hauptversammlung nötig. Da dort meistens bei weitem nicht alle Aktionäre vertreten sind, dürfte der Anteil, den Worthington eingesammelt hat, dort reichen. An die erste Annahmefrist schließt sich zudem eine weitere Zwei-Wochen-Frist an, in der die Amerikaner weitere Anteile einsammeln können. Viele Indexfonds etwa können erst verkaufen, wenn der Abschied aus dem jeweiligen Index - in diesem Fall dem SDax - absehbar ist.