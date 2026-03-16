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US-Industrieproduktion steigt etwas stärker als erwartet

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Zuwachs im Februar in Höhe von 0,2 Prozent
 © AFP, WOJTEK RADWANSKI, APA
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In den USA ist die Industrieproduktion im Februar etwas stärker als erwartet gestiegen. Im Februar habe sie um 0,2 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Im Jänner war die Produktion noch um 0,7 Prozent gestiegen.

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Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen verharrte im Februar bei 76,3 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,2 Prozent gerechnet.

GDANSK - POLEN: FOTO: APA/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

TO GO WITH AFP STORY by Bernard OSSER

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