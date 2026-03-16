US-Industrieproduktion steigt etwas stärker als erwartet

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In den USA ist die Industrieproduktion im Februar etwas stärker als erwartet gestiegen. Im Februar habe sie um 0,2 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Im Jänner war die Produktion noch um 0,7 Prozent gestiegen.

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