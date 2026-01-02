US-Industrie wuchs laut S&P-Umfrage zuletzt langsamer

Obwohl die Hersteller zuletzt ihre Produktion weiter hochgefahren haben, sehen die Konjunkturaussichten für 2026 mittlerweile weniger rosig aus, kommentiert der S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson die Umfragedaten. Laut der Umfrage weiteten die Hersteller zwar ihre Produktion weiter aus und trugen damit auch zum BIP-Wachstum im vierten Quartal bei, gleichzeitig gehen die Neuaufträge aber zurück. Zudem schlagen sich die höheren Importzölle negativ auf den Außenhandel und die Produktionskosten nieder. Williamson vergleicht die Situation der Hersteller mit dem Cartoon-Charakter Wile E. Coyote, der weiter läuft, obwohl er eine Bergklippe schon überschritten hat und keinen Boden mehr unter den Füßen hat.