US-Industrie wuchs laut S&P-Umfrage zuletzt langsamer

Die US-Industrie ist zuletzt weiter gewachsen, hat dabei aber an Tempo verloren. Der von der Ratingagentur S&P in Firmenumfragen ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie lag im Dezember bei 51,8 Punkten, wie S&P am Freitag mitteilte. Das Konjunkturbarometer liegt damit zwar weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert, aber unter dem November-Wert von 52,2 Punkten. Analysten hatten im Mittel exakt mit einem Rückfall auf diesen Wert gerechnet.

Obwohl die Hersteller zuletzt ihre Produktion weiter hochgefahren haben, sehen die Konjunkturaussichten für 2026 mittlerweile weniger rosig aus, kommentiert der S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson die Umfragedaten. Laut der Umfrage weiteten die Hersteller zwar ihre Produktion weiter aus und trugen damit auch zum BIP-Wachstum im vierten Quartal bei, gleichzeitig gehen die Neuaufträge aber zurück. Zudem schlagen sich die höheren Importzölle negativ auf den Außenhandel und die Produktionskosten nieder. Williamson vergleicht die Situation der Hersteller mit dem Cartoon-Charakter Wile E. Coyote, der weiter läuft, obwohl er eine Bergklippe schon überschritten hat und keinen Boden mehr unter den Füßen hat.

