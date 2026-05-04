US-Industrie mit überraschend starkem Neugeschäft im März

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Die US-Industrie hat im März deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Bestellungen stiegen um 1,5 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten nur mit plus 0,5 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 0,3 Prozent im Februar. Bereinigt um den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich kletterte das Neugeschäft um 1,6 Prozent. Das Verarbeitende Gewerbe macht rund zehn Prozent der US-Wirtschaft aus.

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